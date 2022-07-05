Как информирует «НБН» со ссылкой на материал DW, президент Франции и канцлер Германии, в частности, обсудили войну в Украине, начатую Россией, а также последующие меры в поддержку Киева.

Так, Макрон и Шольц обсудили, в том числе, принятие мер на пути достижения энергетической независимости европейских государств. Также обсуждалась тема стратегических ресурсов и следующей встречи совета министров Франции и Германии.

На своей странице в социальной сети «Твиттер» Шольц написал:

«Огромное спасибо за приглашение, дорогой Эммануэль Макрон. Очень хорошо, что мы и дальше обмениваемся мнениями по множеству важных тем современного мира. И неважно, в рамках G7 это, то ли на саммите НАТО, или в Париже».

Ранее Шольц пояснил, почему поставки вооружения с Германии забирают очень много времени.