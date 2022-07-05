Как информирует «НБН», об этом речь идет в статье высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам, а также политике безопасности Жозепа Борреля.

В обнародованном материале отмечается:

«Уже до конца текущего года Европейский Союз сократит импорт нефти из Российской Федерации на девяносто процентов. Также мы стремительно сокращаем импорт газа. По всей видимости, глава Кремля предполагал, что Европа не пойдет на такой шаг введения экономических ограничений из-за того, что она имеет энергетическую зависимость от России. Это как раз один из тех весомых просчетов, которые допустил режим Путина в этом конфликте».

При этом Боррель признал, что если настолько быстрый отказ от российских энергетических ресурсов создает серьезные трудности для множества государств Европейского Союза, а также нескольких экономических секторов.

В материале Борреля говорится:

«Однако это именно та цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии, а также международного права. Мы принимаем необходимые меры, чтобы решить данные проблемы в духе полной солидарности».

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