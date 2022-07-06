В среду, 6 июля, Шольц выступил в Буденстаге, пообещав предоставить долгосрочные гарантии безопасности нашей стране, информирует «НБН» со ссылкой на издание Sueddeutsche Zeitung.

В то же время, по словам канцлера, они не будут предусматривать автоматическую военную помощь Украине в случае нападения. Глава правительства ФРГ отметил, что сейчас Берлин обсуждает с Киевом и другими странами, как будут выглядеть такие гарантии.

Шольц убежден, что гарантии безопасности для украинцев не могут соответствовать статье 5 договора североатлантического Альянса и их нужно «приспособить к конкретной ситуации».

Отметим, что ранее немецкий канцлер отмечал, что процесс обсуждения с союзниками гарантий безопасности для Украины не прерывается, отметив, что дипломаты также готовятся к послевоенному периоду.