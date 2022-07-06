Секретарь СНБО озвучил ряд условий, благодаря которым Украина может победить в войне со страной-агрессором до конца года, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф TV».

По словам Данилова, такое задание можно выполнить, если откроется ленд-лиз, ВСУ получит необходимое количество вооружения от партнеров, а также появятся другие возможности поддержки Украины.

Чиновник отметил, что если этого не произойдет, наша страна продолжит бороться за независимость, несмотря на то, что это будет сложно.

Напомним, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон разделает убеждение Зеленского относительно возможности завершения войны до конца года. Он убежден, что у Украины есть все необходимое для этого.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден в обратном. По его мнению, у кремлевского диктатора есть возможность продолжать войну против Украины еще долгое время. Он напомнил, что Путин готовился к вторжению минимум год.