Как информирует «НБН» со ссылкой на Украинскую правду , об этом сообщают источники в Офисе президента Украины.

Во время заседания с военнослужащими гарант Конституции Украины заслушал доклад Валерий Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест собственного жительства.

Глава Украинского государства акцентировал собственное внимание на том, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является оборонное ведомство Украины. При этом ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может Кабинет министров Украины своими актами.

Таким образом, Верховный главнокомандующий распорядился отменить принятый Генеральным штабом Вооруженных сил Украины порядка с целью его доработки с сохранением обороноспособности государства.

Ранее Арестович сообщил о том, будет ли отменять Зеленский решение Генштаба ВСУ о запрете передвижения военных в Украине.