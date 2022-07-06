В интервью CNN министр иностранных дел объяснил, почему Венгрия не захотела участвовать в поставках вооружения Украине. Сийярто объяснил, что это решение было принято ради венгров, проживающих на Закарпатье, чтобы уберечь их от обстрелов оккупантами, информирует «НБН».

Глава МИД напомнил, что на западе Украины живут 150 000 венгров, которые будут под угрозой, если Венгрия будет оказывать украинцам военную помощь. Он убежден, россияне нацелятся на поставки вооружения и могут обстреливать регионы проживания венгров.

Министр убежден, что решение венгерского руководства делает границу с Украиной безопасным вариантом для пересечения, позволяя Международному Красному кресту осуществлять свою логистику с территории этого государства.

Сийярто напомнил, что его страна открыла двери для 630 000 украинских беженцев, предоставив им помощь, приняв самую большую гуманитарную нагрузку за всю историю государства. По этой причине венгерские власти ожидают, что страну не будут осуждать за отказ предоставить оружие украинцам.

Ранее министр иностранных дел Венгрии поддержал спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который убежден в наличии психических проблем у главы Украины.