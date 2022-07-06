Российские захватчики устраивают провокации на территории своего государства, чтобы после обвинить в происходящем украинскую сторону. Советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк объяснил «тактику» страны-агрессора, информирует «НБН».

В своем Twitter-аккаунте советник главы ОПУ рассказал, зачем россияне устраивают представления с ударами по своим городам.

По словам Подоляка, обстреливая собственные территории, захватчики отвлекают жителей государства-оккупанта от «холодильника» и поддерживают в российском обществе необходимый градус антиукраинской истерии. Также РФ не теряет надежды на то, что ей удастся сорвать поставки вооружений с Запада для армии Украины.

Представитель Офиса главы государства напомнил, что все действия российских военных фиксируются и на будущем трибунале Кремль будет отвечать за преступление не только против украинского народа, но и против своих граждан.

Отметим, что спикер российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие три шага должен осуществить президент Украины, чтобы закончилась война. Подоляк осадил пресс-секретаря Путина, озвучив условия Киева, которые должна выполнить Москва.