Данилов отмечает, что после завершения войны наша страна должна измениться полностью и восстановление Украины – это не здания, а новое мировоззрение. По его словам, старую систему взглядов, которая существовала последние 30 лет, нужно изменить, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Секретарь СНБО объяснил, что в Украине есть постоянная опасность с учетом безумного соседа, который постоянно покушается на ее территории, поэтому в таких условиях сложно ожидать развития страны и прихода инвестиций.

По этой причине, прежде всего нужно обеспечить государству безопасность, которая включает в себя не только военную составляющую, а и развитие права и демократии.

Ранее Данилов рассказал о факторах, которые влияют на сроки окончания войны. Он объяснил, что поможет Украине приблизить победу.