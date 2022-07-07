Экс-глава МИД Украины убежден, что наше государство продолжит получать последовательную поддержку Соединенного Королевства даже после смены премьер-министра, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Министр иностранных дел отметил, что Британия – это не один Джонсон. При этом Климкин отменил уникальность нынешнего британского премьера, подчеркнул, что он испытывает искреннюю симпатию к Украине.

Дипломат считает, что вопрос в том, изменится ли акцент в предоставлении помощи нашей стране Соединенным Королевством: будет ли Британия в авангарде и будет ли она впереди вместе с США.

Отметим, что часть членов британского правительства хотела, чтобы Джонсон ушел в отставку, некоторые из них в знак протеста отказались от своих должностей.