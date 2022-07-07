Как информирует «НБН», в своем интервью для CNN Зеленский высказал мнение, что отставка главы правительства Соединенного Королевства не повлияет на политику Великобритании относительно широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Так, президент нашей страны заявил, что Борис Джонсон является настоящим другом Украины. Также гарант Конституции отметил, что политика Лондона в отношении Украины после отставки Джонсона, в ближайшее время будет оставаться неизменной.

Президент Украины, помимо прочего, добавил, что Киев много чего получил от сотрудничества с Джонсоном. Прежде всего, это военная поддержка. Кроме того, Владимир Александрович Зеленский заявил, что у него состоится телефонный разговор с Джонсоном после его отставки.

Как известно, руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что он идет в отставку с должности лидера Консервативной партии. Однако политик намерен и дальше оставаться главой британского правительства.