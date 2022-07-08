Секретарь СНБО отметил, что украинцы не должны думать, что все закончится в случае падения режима кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Данилова, из 85 человек, руководящих страной-оккупантом, кто-то является Путиным и лишь 7 человек имеют более либеральные взгляды. Поэтому после ухода президента-агрессора украинцы не должны хлопать в ладоши, поскольку все может ухудшиться.

Чиновник объяснил, что у Российской Федерации сложная ситуация и предлагаемые ею концепции миру понятны. В Москве к этому давно готовились и доктрина «Остров Россия», которую одобрили в стране-агрессоре, сегодня воплощается в жизнь.

Ранее Данилов высказывался на эту тему, оценивая шансы на изменения в РФ после ухода Путина. Секретарь СНБО убежден, что положение вещей в государстве-оккупанте при таком раскладе не изменится. Он объяснил, почему даже переход к демократии не спасет «империю».