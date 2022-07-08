Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», демократические изменения в правительстве Британии на брифинге в Вашингтоне прокомментировала спикер Белого дома Карин Жань-Пьер.

Так, официальный представитель администрации американского лидера заявила:

«Наш союз с Великобританией продолжает оставаться мощным. Наши особые отношения с народом этого государства и в дальнейшем будут продолжаться. В этом плане ничего не изменится».

Кроме того, она подчеркнула, что во время саммита Организации Североатлантического договора, который состоялся в Мадриде, глава Белого дома Джо Байден подчеркнул, что «государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите демократии в условиях жесткой войны Владимира Путина». Согласно словам Карин Жан-Пбер, в дальнейшем такая позиция «изменяться не будет».

В это же время представитель Белого дома также заверила, что Джо Байден продолжит прилагать все усилия для укрепления альянсов, причем не только в формате НАТО, но также в «Большой семерке» на фоне имеющихся глобальных вызовов, в частности, которые создает агрессия России.

Напомним, ранее на отставку Бориса Джонсона отреагировал гарант Конституции Украинского государства Владимир Александрович Зеленский.