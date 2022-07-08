В интервью «НВ» экс-глава МИД Украины выразил мнение о том, что после победы над Россией наше государство может стать членом Североатлантического Альянса молниеносно, информирует «НБН».

Быструю интеграцию Финляндии и Швеции в НАТО дипломат считает «классным прецедентом». Также он считает, что в Украине будет развиваться демократия, институты и верховенство права в независимости от планов по вступлению в Альянс, что фактически можно назвать подготовкой к членству в организации.

По мнению политика, можно «сто процентов говорить» о возможности интеграции в блок по ускоренной процедуре. Климкин отметил, что НАТО не будет во время войны делать резкие движения, однако Украина будет готовиться к членству и, когда придет момент, молниеносно станет частью Альянса.

В то же время нынешний руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба не думает, что у НАТО изменится позиция относительно интеграции в блок нашей страны. Он рассказал о договоренности государств-членов Альянса относительно военной помощи Украине.