Кремлевский диктатор изменил свою риторику относительно задач «спецоперации». С начала нападения на Украину Путин рассказывал о «демилитаризации» и «денацификации» нашей страны и требовал от Киева отказаться от идеи вступления в НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на «РИА Новости».

По словам главы РФ, первостепенная цель войны – «защита Донбасса». Кроме того, диктатор отметил, что «спецоперация» в Украине также способствует «укреплению суверенитета» страны-агрессора.

Напомним, что Путин традиционно заявил, что якобы это Запад воюет с Россией и будет делать это «до последнего украинца». Кремлевский диктатор добавил, что РФ «всерьез пока ничего не начинала» и предупредил, что вскоре договориться с Москвой будет сложнее. На такое высказывание президента-агрессора отреагировал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.