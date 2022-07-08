В эфире национального телемарафона глава МИД Украины высказался о возможном визите Папы Римского в нашу страну. По словам дипломата, своим приездом понтифик мог бы вдохновить и поддержать верующих в Украине, информирует «НБН».

Кулеба отметил, что Франциск играет большую роль миротворца в международной политике, поэтому смог бы помочь решить определенные гуманитарные вопросы. Кроме того, у Папы Римского есть возможность увидеть страдания украинского народа и страшные последствия войны.

Поскольку визит понтифика очень важен, министр отметил, что украинское руководство может подстроиться под его приезд. Руководитель дипломатического ведомства добавил, что приглашение остается открытым и Франциск может приехать в любой день.

Отметим, что ранее Папа Римский заявил о намерении посетить Украину. Поехать в нашу страну понтифик хочет после визита в Канаду, при этом он не оставляет надежду на то, что прежде всего он хочет лично пообщаться с главой РФ Владимиром Путиным. Однако в Москве ясно дают понять, что не заинтересованы в этой встрече.