В интервью CNN лидер украинцев признался, что практически не видится со своей семьей с начала полномасштабного вторжения армии России в нашу страну, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что его семья, как и многие другие украинские, из-за войны разобщена. Глава государства рассказал, что свою жену Елену он может видеть в здании Офиса президента, куда она приезжает по работе. Со своими детьми, 18-летней дочерью Александрой и 9-летним сыном Кириллом, украинский лидер встречается еще реже.

По его словам, самой большой проблемой является то, что его Александре и Кириллу не хватает семьи. Зеленский считает, что им сложнее всего, ведь война заставила их повзрослеть, как и всех украинских детей.

Отметим, что семья Зеленского не уехала за границу после полномасштабного нападения россиян на Украину. Первая леди объяснила, почему она приняла решение остаться вместе с детьми в родной стране.