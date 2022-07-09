Как информирует «НБН», в Телеграм политик написал, что подобные высказывания ничем хорошим для Украины, а также Запада не являются.

Дословно из заявления Порошенко:

«Заявление Путина относительно Украины, его последние публичные слова о войне в нашей стране, говорят только об одном – это конкретный сигнал Западу о том, что оккупанты не будут останавливаться на Украинском государстве. Слова Путина о том, что «он еще ничего в Украине серьезного не начинал» адресованы далеко не Киеву. Именно по этой причине армии Украины как можно быстрее нужно поставить современное вооружение, чтобы мы могли остановить Россию».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что Запад намерен воевать против России до последнего украинца. Более того, он добавил, что к этому все идет.