Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спикера МИД Украины Олега Николенко, такое заявление Виктории Спартц является «манипуляцией».

Согласно словам Николенко, это является явной попыткой возвратить в американскую политику классические нарративы пропаганды РФ относительно якобы связях между руководством Украинского государства и Российской Федерации, а также втянуть Киев во внутреннюю политику Вашингтона.

Дословно из заявления спикера внешнеполитического ведомства Украины:

«Мы хотим посоветовать Виктории Спартц не продолжать своих попыток заработать собственный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашем государстве и горе народа Украины. Особенно циничны подобные манипуляции об Украине и ее руководстве звучат из уст конгрессвумен, имеющей украинские корни».

По словам пресс-секретаря МИД Украины, если Виктория Спартц и в дальнейшем будет стремится к бюрократизации, а также затягивании процесса военной помощи для Украины, то это будет на руку только российским оккупантам, на что и рассчитывают в Кремле.

Напомним, ранее в США призвали Джо Байдена проверить информацию о причастности Ермака к связям с Россией.