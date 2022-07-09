Как информирует «НБН», об этом говорится на официальном портале Виктории Спартц.

Известно, что с такой просьбой член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки обратилась в пятницу, восьмого июля. Помимо того, она акцентировала внимание на Олега Татарова, который занимает пост заместителя Андрея Ермака.

В своем обращении к Байдену, по словам Спартц, она также упомянула и об Олеге Татарове, которого Андрей Ермак назначил собственным заместителем по вопросам правоохранительной деятельности. Согласно мнению конгрессвумен, именно он причастен к «задержке более чем в один год в назначении независимого антикоррупционного прокурора». По убеждению Спартц, это является причиной отсутствия работы Специальной антикоррупционной прокуратуры, а также Национального антикоррупционного агентства.

Спартц подчеркнула, что «Андрей Ермак вызывает множество беспокойства». Причем не только в Соединенных Штатах Америки, но и за их пределами. Также она отметила, что располагает информацией о том, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан имеет высокое мнение о главе Офиса президента Украины Андрее Ермаке.

Дословно из заявления конгрессвумен США:

«В то время, пока украинский лидер Владимир Александрович Зеленский весьма тяжело трудится, чтобы создать союз с Западом и Соединенными Штатами Америки, мы ответственны за то, чтобы сообщить ему, если у нес есть какая-то обеспокоенность по ключевым людям в его окружении».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Путин выступил с весьма тревожным заявлением относительно того, что якобы Запад намерен воевать с РФ в Украине до последнего украинца. По словам главы Кремля, к этому все идет.