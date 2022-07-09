Как информирует «НБН» со ссылкой на указ президента №479/2022 от девятого июля, украинский лидер подписал приказ об увольнении с должности украинского посла в Германии Андрея Мельника.

В указе говорится:

«Андрея Мельника уволить с должности посла Украины в Германии».

Не так давно в материале немецкой газеты Bild была опубликована информация о том, что Андрей Мельник станет новым заместителем главы внешнеполитического ведомства Украинского государства. Переезд из Берлина может состояться уже до осени текущего года.

Насколько известно, Андрей Мельник находится на территории Германии уже восемь лет. Хотя, насколько известно, послы остаются при своих должностях не более четырех лет. Мельник, как уже неоднократно писали о нем СМИ, является одним из «ястребов» дипломатии Украины.

Ранее сам Мельник заявил, что Украина получит от Германии одно из самых современных вооружений в мире.