Как информирует «НБН», об этом отмечается в указе украинского лидера.

При этом известно, что временное исполнение обязанностей руководителя Херсонской ОВА будет возложено на Дмитрия Бутрия.

Отметим, что начиная с января месяца 2019 года и по настоящее время Бутрий занимал должность первого заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации.

Как ранее мы уже сообщали, это не первое громкое увольнение в руководящем составе Украины за сегодняшний день. Также своим указом президент Украинского государства Владимир Зеленский уволил с поста посла Украины в Федеративной Республике Германии Андрея Мельника. Некоторые иноСМИ ранее уже писали, что дипломат займет должность первого заместителя главы внешнеполитического ведомства.