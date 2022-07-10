Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью министра обороны Украины британскому изданию The Times, Зеленский отдал приказ защитникам Украинского государства деоккупировать прибрежные районы на юге нашей страны.

Именно поэтому, по словам Алексея Резникова, ВСУ собирают миллионные боевые силы.

Дословно из сообщения Резникова:

«Наша страна сейчас активно собирает миллионные боевые силы. Мы оснащены оружием Запада. Все это для того, чтобы отвоевать свою южную территорию у российских захватчиков».

Согласно словам Алексея Резникова, Зеленский отдал приказ военных деоккупировать захваченные россиянам прибрежные районы, имеющие жизненно важное значение для экономики нашего государства.

Напоследок министр добавил:

«Мы хорошо понимаем, что с политической точки зрения это очень нужно для Украины. При этом президент распорядился, чтобы высшее военное руководство разработало необходимые планы. После этого Генеральный штаб говорит, что для того, чтобы достичь такие цели, нам нужно то и то… А это уже моя работа. Я пишу письма нашим коллегам из государств-партнеров».

Ранее мы уже писали о том, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, сколько будет длиться война в Украине.