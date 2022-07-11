Бывший глава правительства Германии заявил, что не намерен отказываться от возможности переговоров с кремлевским диктатором. Кроме того, по его мнению, есть вина Украины в отсутствии прогресса в коммуникации с Россией, информирует «НБН» со ссылкой на dpa.

Шредер раскритиковал решение нынешнего руководства Германии помогать украинской армии вооружением. Политик отметил, что он не верит в решение ситуации военным путем. Он убежден, что предотвратить эскалацию и закончить войну можно лишь путем дипломатии.

Экс-канцлер ФРГ рассказал, что после разговора с главой Кремля в марте, он пришел к выводу, что лидер россиян хочет найти решение с помощью переговорного процесса. По его словам, есть вина Украины в том, что попытки диалога с РФ провалились.

Напомним, что недавний соцопрос показал позицию немцев относительно территориальных уступок Украины кремлевскому диктатору. Практически половина опрощенных граждан Германии считает, что наша страна должна отдать часть своих территорий ради завершения войны.