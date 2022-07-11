В эфире «24 канала» эксперт заявил, что российский президент-агрессор осознает, что его оккупационные силы способны лишь на незначительное продвижение на Востоке Украины. Путинским войскам не светит наступление на такие большие города, информирует «НБН».

Единственное, что остается главе Кремля сегодня, захватить небольшой городок на Донбассе до того, как ВСУ получат в полном объеме поставки западного вооружения, после этого лидер россиян мобилизует свою агентуру.

Политолог добавил, что президента страны-агрессора может постичь участь Каддафи. Пионтковский напомнил, что военное поражение чревато для диктаторов не только политической смертью, но и физической.

Эксперт отметил, что то, что случилось с лидером Ливии повлияло на его внешнюю политику. Он полез в Сирию «спасать» Башара Асада, поскольку его больное сознание посчитало, что там заговор.

Отметим, что лидер Ливии умер от рук повстанцев, которые захватили его в плен и устроили самосуд.

Ранее историк Юрий Фельштинский прокомментировал информацию западных СМИ о подготовке государственного переворота в России. По его мнению, есть желающие занять место Путина, которые попытаются его устранить.