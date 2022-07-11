Фельштинский убежден, что участие Североатлантического Альянса в российско-украинской войне неизбежно. Сейчас НАТО использует одну из форм защиты – санкционный удар по РФ, однако этого недостаточно, информирует «НБН» со ссылкой на сайт российского оппозиционера Гарри Каспарова.

Историк убежден, что если кремлевского диктатора в Украине не остановить. Он пойдет дальше в Приднестровье и начнет захват Молдовы, боевые возможности которой существенно ниже, чем у ВСУ.

По этой причине Организация Североатлантического договора должна вмешаться в войну на украинской территории и приложить все усилия для предотвращения Третьей мировой, несмотря на угрозы Москвы.

Фельштинский отметил, что если бы глава РФ был готов к конфронтации с Альянсом, он бы ее давно начал, используя в качестве предлога, например, членство Финляндии и Швеции в НАТО. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы не допустить расширения зоны боевых действий и начала глобального вооруженного конфликта.

По мнению историка, если Россия захватит Украину и Молдову, Путин может остановиться на этом, а может решиться на вторжение в Латвию, Литву и Эстонию. При этом Фельштинский добавил, что он не верит в сценарий с «уставшим» от войны диктатором, на который многие возлагают надежды.

Убежден, что Европа должна обеспечить безопасность Украины и глава государства Владимир Зеленский. Президент рассказал, почему в интересах западных лидеров поддержать нашу страну.