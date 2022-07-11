Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в социальной сети «Твиттер», у Зеленского восприняли такой шаг бизнесмена как «достойный пример».

В сообщении, которое обнародовал Подоляк, говорится:

«Главная черта зрелых стран – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации является началом новой страницы в отношениях государств, а также бизнеса. В отношениях, которые основаны на прозрачности, а также отказе от кулуарщины. Сегодня «СКМ» подала «достойный пример» для всех».

Ранее стало известно, что миллиардер из Украины Ринат Ахметов был вынужден вывести собственную инвестиционную компанию «СКМ» из медийного бизнеса.

Кроме того, ранее средства массовой информации Украины выяснили, сколько денег потратил Ринат Ахметов на помощь украинцам за время боевых действий, начатых Россией на территории Украины.