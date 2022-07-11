Спикер Госдумы РФ заявил, что депутаты могут отправиться в отпуск в «ДНР» и «ЛНР», вместо традиционных поездок на курорты. Володин отметил, что политики могут оформить командировку в «республики», когда не будет пленарных заседаний, информирует «НБН».

На предложение соратника Путина депутатам РФ отреагировал в своем Telegram-канале советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Представитель ОПУ написал, что российским политикам предлагают отдыхать в ОРДЛО. Подоляк предположил, что в программе экскурсий туристического агентства «Русский мир» могут быть руины Северодонецка и Попасной, концлагеря оккупированного Донецка и братские могилы разрушенного Мариуполя.

Советник Андрея Ермака добавил, что депутатам страны-агрессора стоит посмотреть на то, за что они окажутся на скамье подсудимых в ближайшем будущем.

Ранее спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал, какие шаги должен предпринять Зеленский, чтобы закончить войну. Подоляк ответил пресс-секретарю Путина, рассказав, что должно сделать российское руководство по требованию Украины.