Как информирует «НБН», об этом пишут российские пропагандистские информационные агентства.

В сообщении отмечается:

«Владимир Путин поставил собственную подпись под указом, который разрешает всем украинцам обращаться за гражданством России в упрощенном порядке».

Стоит отметить, что ранее это было разрешено исключительно тем украинцам, которые проживали на временно оккупированных территориях Украины. То есть, в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

Стоит напомнить о том, что Россия единожды уже провалила паспортизацию Херсона. Сообщалось, кто в городе получили российские паспорта.