В интервью Валерии Коломиец Арестович рассказал, что многие украинцы считают, что его популярность выросла благодаря обращениям во время телемарафона. Однако представитель Офиса Зеленского убежден, что это он сделал популярным телемарафон, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, у него нет «звездной болезни» и даже намека на это. Политик отметил, что нужно четко разделять истинное отношение народа, который прекрасно понимает, что он любит людей.

«Это не подделаешь», — убежден Арестович.

Представитель ОПУ заявил, что не считает себя самовлюбленным, однако думает, что он – нарцисс. По словам соратника Зеленского, у него нет недостатков и он – «молодец, как не крути».

Напомним, что три года назад Арестович предсказал полномасштабную войну с Россией. На днях советник Андрея Ермака поделился новым прогнозом, высказавшись о длительности боевых действий со страной-агрессором. Он рассказал к чему готовиться украинцам.