Глава Российской Федерации всерьез опасается за свою жизнь и гипертрофированный инстинкт самосохранения диктует ему определенные правила поведения, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Приближенные к президенту РФ утверждают, что он не доверяет женщинам, по этой причине охранники, повара, уборщики, садовники Путина – мужчины. Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что лидер россиян имеет гомосексуальные наклонности и роман с Алиной Кабаевой лишь операция ФСБ для прикрытия главы государства.

Кремлевский диктатор боится, что его отравят. Еду, которую подают к столу Путина, предварительно распределяется по пластиковым контейнерам, на которые клеят стикеры с датой приготовления блюда и именем повара.

Глава страны-оккупанта регулярно появляется на публике в окружении охранников, которые приносят с собой чемоданы. Некоторые предполагают, что путин носит с собой ядерную кнопку, однако есть мнение о том, что телохранители диктатора так носят складные бронированные щиты, чтобы в случае угрозы закрыть ими президента.

СМИ также неоднократно замечали, что на некоторых мероприятиях Путин появляется в одиночестве. Лидер россиян первым заходит в пустые помещения, как это было на похоронах Владимира Жириновского. Кроме того, глава Кремля из года в год «в изоляции» возлагает цветы. Такое странное поведение Путина росСМИ объясняют коронавирусными мерами безопасности.

Путин всегда избегает и близких контактов, в частности именно для этой цели он проводит переговоры для длинным «золотым столом», что российские медиа также списывали на ковидные ограничения. Однако журналисты отыскали дизайнера этого предмета мебели, который рассказал, что стол сделали задолго до пандемии коронавируса – 25 лет назад. С учетом того, что у диктатора таких предметов мебели несколько, можно сделать вывод, что он боится покушения.

Напомним, что киевский врач-психиатр утверждает, что у Путина есть проблемы с психикой. Медик рассказал от какого расстройства может страдать глава России.