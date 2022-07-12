Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео очередного бредового заявления нелегитимного президента Беларуси о планах НАТО напасть на Россию, информирует «НБН».

Лукашенко обвинил Запад в том, что он якобы «разрушил» систему глобальной безопасности под руководством США. По его словам, такая политика Америки привела к войне в Украине.

Самопровозглашенный лидер Беларуси считает, что государства-члены Организации Североатлантического договора формируют ударный кулак, чтобы осуществить нападение на Российскую Федерации. В воображении диктатора Альянс будет идти войной на страну-оккупанта через Украину и Беларусь.

Напомним, что в прошлом месяце непризнанный глава Республики Беларусь высказался о «мощи» армии РФ, вновь угрожал Украине и озвучил «истинное намерение» просьб Зеленского к Западу о поставках вооружения для ВСУ.