Как информирует «НБН», на обвинения Спартц Андрея Ермака в его возможных связях с Российской Федерацией отреагировал известный украинский журналист Денис Казанский в Телеграм.

Дословно из сообщения, которое написал Казанский:

«Наконец-то дошли руки до интервью Виктории Спарц, которая наделала много шума в последние дни из-за скандальных обвинений в адрес главы ОП Ермака (и как у людей еще хватает времени и сил на сраче, хз)».

Согласно словам Казанского, вероятней всего, дело там вообще не в Ермаке.

«Конгрессвумен с Черниговщины почему-то решила набросить на Украину в целом. Все ее интервью – это набор сумбурных обвинений в адрес всей страны. Плохая власть, плохие люди. Города плохо воюют (???), предприятия не так работают, люди не так себя ведут, сидят в ресторанах. Много эмоций и никаких фактов и цифр. Даже у журналистов, принимавших интервью, сдавали нервы от этого. Более того, я уже давно заметил, что есть определенный типаж мигрантов-диаспорян. Это люди, которые любят из дальних стран рассказывать, как в Украине все плохо, какое здесь неправильное население и как нужно было действительно строить украинское государство. Это такое оправдание собственной миграции», — подчеркнул журналист.

Напоследок Денис Казанский добавил:

«Виктория Кульгейко из Носовки – очевидно, как раз относится к такому типажу. Печально, что другие американские руководители, не имеющие украинского происхождения, относятся к нам с большим уважением и сочувствием, чем наша землячка».

Ранее уже сообщалось о том, что Виктория Спартц призвала Ермака уйти в отставку.