В интервью «ТСН» глава дипломатического ведомства Латвии заявил, что есть возможность территориального расширения боевых действий с РФ за пределы Украины, информирует «НБН».

По мнению министра иностранных дел, Европа должна быть готовой к такому развитию событий. Именно поэтому Латвия старается помогать Украине, чем может, и настаивает на том, что в Балтийском регионе нужно увеличить количество войск Североатлантического Альянса.

Ринкевичс, комментируя блокирование Калининграда, заявил, что это инструмент гибридной войны, в которой россияне используют как оружие зерно и продовольствие. Дипломат добавил, что все в курсе попыток Москвы оказать влияние на страны Азии, Африки и Латинской Америки. Руководитель МИД напомнил, как в 2021 году белорусский диктатор Александр Лукашенко использовал как оружие миграцию.

Представитель Латвии заверил, что руководство страны понимает все риски и следит за риторикой и действиями россиян.

Напомним, что бывший руководитель Министерства иностранных дел Литвы высмеял российских политиков, которые угрожают Соединенным Штатам Америки «возвратом» Аляски в РФ.