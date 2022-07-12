Как информирует «НБН», в своем «Твиттер» Алексей Резников написал, что он ждет хорошие новости для нашей страны, чему предшествовал разговор с Кристине Ламбрехт, министром обороны Германии относительно поставок вооружений.

Дословно из заявления Алексея Резникова:

«С Германией нам удалось обсудить предоставление Берлином вооружения для нужд ВСУ. Это укрепит нашу страну, нашу способность обороняться. Выражаем благодарность нашим партнерам из Германии за неизменную преданность поддержке Украины. Вскоре мы ждем хорошие для нас новости».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников озвучил важный приказ Владимира Зеленского. Согласно словам министра, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины приказал освободить временно оккупированные южные территории Украинского государства от российских захватчиков.