Лидер украинцев напомнил, что при подготовке к новому учебному году в каждой области будут учитывать ситуацию безопасности. В то же время он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, призвав правительство проработать указанные в петиции предложения, а после сообщить результаты инициатору обращения, информирует «НБН» со ссылкой на сайт президента.

Автор электронной петиции Мария Горшенева предложила запретить офлайн-обучение до окончания войны, поскольку не все образовательные заведения имеют эвакуации и бомбоубежища и учащимся будет трудно концентрироваться на занятиях после отмены воздушной тревоги.

Также она отметила, что детям для очного обучения нужна канцелярия, пособия, портфель, а для онлайн-уроков понадобится только смартфон, ноутбук или компьютер.

Напомним, что в Министерстве образования рассказали, когда стартует новый учебный год в школах и высших учебных заведениях. Также стало известно, сколько будет длиться образовательный процесс в период войны.