В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского написал, что страна-оккупант пытается втянуть в войну против Украины Республику Беларусь не только ради покрытия дефицита своих военных возможностей, информирует «НБН».

По словам Подоляка, Кремль хочет утилизировать вооруженные силы этого государства и пошатнуть режим диктатора Александра Лукашенко. Когда нелегитимный президент потеряет опору своей власти, Российская Федерация оккупирует и поглотит эту страну.

Отметим, что аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Путину не удастся добиться от Беларуси прямого участия в боевых действиях против Украины. Эксперты считают, что Лукашенко не предоставит свою армию для достижения военных целей Кремля, однако продолжит номинально поддерживать агрессию России в отношении Украины.