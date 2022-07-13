Как информирует «НБН» со ссылкой на указ главы государства, с должности руководителя Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины был уволен Сергей Левченко.

Вместо Левченко Зеленский назначил новым начальников Департамента военной контрразведки СБУ Александра Дубровина.

Так, отмечается, что Левченко был назначен начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины, тринадцатого ноября, 2020 года.

Ранее мы уже писали о том, что в России был назначен новый генерал-полковник, который несет ответственность за войну в Украине.