Как информирует «НБН», в Телеграм Петр Порошенко, говоря о том, что российские войска не имеют ничего святого, опубликовал видео бомбардировок объектов гражданской инфраструктуры Украины российскими войсками, призвав посмотреть эти кадры патриарха Кирилла.

Дословно из сообщения Порошенко:

«У русских преступников нет ничего святого. Они уничтожают наши церкви, наивно думая, что уничтожат нашу веру. Но она становится еще крепче. Пусть это видео посмотрит преступник гундяев. Это по его благословению в Украине бомбят храмы, где люди молятся Господу. В этом поселке на Юге не осталось ни одного человека. Ибо все гражданские объекты разрушены теми преступниками, которых он благословил на убийство украинцев».

При этом депутат Верховной Рады Украины добавил:

«На гундяева и его убийственную русскую православную церковь должны быть наложены санкции за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев. Верю, правда победит ложь. Так же, как добро победит зло. И все русские преступники понесут ответственность: сначала на земле, а затем и перед Судом Божьим».

Напомним, ранее Петр Порошенко отреагировал на высказывание Путина о том, что войска РФ еще ничего серьезного в Украине не начинали.