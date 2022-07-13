В своем Telegram-канале представитель Офиса президента Зеленского написал, что когда-то Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого, информирует «НБН».

Писатель выиграл пари. Подоляк отметил, что через час он принес лист бумаги с двумя предложениями, написанными красным по сине-белому.

«Русский солдат заступал на ночное дежурство на склад боекомплекта. Командир искренне пожелал «спокойной ночи»», — процитировал «произведение Хемингуэя» советник главы ОПУ.

Отметим, что украинские защитники наносят эффективные удары по складам российских захватчиков. Бывший главарь донецких боевиков Игорь Гиркин констатировал, что из-за таких обстрелов ВСУ оккупанты за последние 5-7 дней понесли большие потери. Украинский журналист Денис Казанский отреагировал на признание террориста о серии точных ударов армии Украины по военным пунктам и складам ВС РФ.