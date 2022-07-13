Недавно в информационном пространстве активно обсуждали попытку самоубийства охранника президента РФ Вадима Зимина. Хранитель «ядерного чемоданчика» диктатора был обнаружен в своей квартире в луже крови, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Гроші».

Два года назад СМИ активно писали о суициде сотрудника Федеральной службы охраны РФ. В том же месяце застрелился и снайпер. Далее «погиб на учениях» бывший охранник главы Кремля, которого назначили главой МЧС России.

Загадочные смерти продолжились в этом году. В марте обнаружили тело генерала Главного разведывательного управления РФ Сергея Караогланова. В июне в элитном поселке в Подмосковье обнаружили труп экс-руководителя «Росвооружения» Алексея Огарева. В этих случаях правоохранители сразу заявили, что причина смерти не является криминальной. Журналисты предполагают, что таким образом происходила зачистка людей, которые «слишком много знают».

Репрессии последовали и после провала «спецоперации» Путина в Украине. Поплатился своей должностью бывший генерал-лейтенант армии РФ Сергей Кисель из-за больших потерь оккупационных сил диктатора. Далее последовал арест замдиректора Росгвардии, генерал-лейтенанта Романа Гаврилова, которого подозревают в хищении средств ВС России.

Волна самоубийств накрыла и работников газовой отрасли страны-оккупанта: обнаружили мертвыми главу транспортной службы «Газпроминвеста» Леонида Шульмана, замгендиректора «Газпрома» Александра Тюлякова. Причиной их смертей назвали суицид.

В апреле были обнаружены трупы экс-президента «Газпромбанка», его супруги и ребенка. Следователи заявили, что он убил жену и дочь, а после совершил самоубийство. На следующие сутки были найдены тела близких бывшего начальника бухгалтерии «Новатэка» Сергея Протасевича.

По мнению журналистов, смерти, отставки, задержания приближенных к главе России – признак паники в кремлевских кругах.

Окружение Путина стало как банка с пауками, которые съедают друг друга. Отметим, что СМИ озвучили возможную причину попытки суицида полковника ФСБ и охранника российского диктатора Вадима Зимина.