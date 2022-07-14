Как информирует «НБН» со ссылкой на информационное агентство Reuters, глава канадского правительства Джастин Трюдо отметил, что санкции, которые ввел в отношении России Запад, направлены против российского диктатора Путина, а также его помощников. Однако они не должны вредить союзникам Канады.

Комментируя решение Канады передать Германии отремонтированную турбину для «Северного потока — 1», глава правительства Джастин Трюдо отметил, что для Оттавы это было весьма сложное решение.

Он подчеркнул, что это является «непростым исключением из санкций», которое предоставило возможность вернуть Германии отремонтированную турбину, которую по факту получит РФ.

Кроме того, Трюдо сказал, что экономические ограничения «направлены против Путина, а также тех, кто ему помогает». Однако они «не предназначены для того, чтобы нанести ущерб союзникам Канады».

При этом премьер-министр добавил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украинское государство в войне, которую против украинского народа начала Российская Федерация.

Напомним, ранее в начале июля глава МОУ Алексей Резников анонсировал военную поддержку для Украины со стороны Канады.