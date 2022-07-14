Ким рассказал, что украинцы ломают планы страны-агрессора, которая пытается запугать население обстрелами, чтобы оно вынудило власти закончить войну, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам политика, убийство гражданских – традиционная тактика России, которая на деле оказалась недейственной в вопросе жителей Украины. Глава Николаевской ОВА подчеркнул, что россияне всегда убивали мирное население, чтобы посеять страху и панику и подтолкнуть людей к тому, чтобы давить на руководство страны, требуя завершить войну.

Однако обстрелы гражданских объектов россиянами получили обратный эффект: украинцы стали более яростными и их ненависть к захватчикам усилилась.

Оккупанты наносят удары не только по украинским городам, но обстреливают и территории своего государства. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, чего хотят добиться захватчики, открывая огонь по своим соотечественникам.