Кремлевский диктатор Владимир Путин регулярно увольняет генералов ВС РФ, поскольку они не выполняют задачи, которые он ставил перед оккупантами в начале «спецоперации», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам генерала, план главы РФ по захвату Украины провалился, теперь он пытается оккупировать хотя бы Донбасс. Всю вину за поражения российских войск он перекладывает на высшее военное командование армии РФ, начиная с министра обороны и генералов, заканчивая командующими округов и направлений.

Маломуж отметил, что российских президент меняет руководителей «спецоперации» быстро и эффективно, делая их виноватыми в неэффективности оккупационных сил.

Бывший глава Службы внешней разведки убежден, что президент-агрессор чувствует конкуренцию и боится, что генералы расправятся с ним, поскольку именно они держат ситуацию в сфере обороны в РФ. Путин массовыми увольнениями хочет лишить их авторитета, однако переживает, что под давлением они могут пойти против него.

Кроме того, околокремлевские элиты начинают понимать, что они становятся соучастниками военных преступлений главы государства. Окружение Путина осознало, что его вовлекли в провальную «спецоперацию», поэтому им хочется выйти из этой ситуации, поскольку они знают, чем она обернется для них.

Напомним, что оппозиционер Геннадий Гудков рассказал об инциденте, когда Путин и Кадыров унизили сотрудников спецслужб РФ. После этого силовики диктатора возненавидели главу Чечни.