Спикеру МИД страны-агрессора не понравилось, что ВСУ эффективно применяют американские РЗСО HIMARS против российских оккупантов. Об этом Захарова заявила в четверг, 14 июля, на брифинге, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь дипломатического ведомства государства-оккупанта обвинила Североатлантический Альянс в том, что он ведет «гибридную войну» против Российской Федерации, предоставляя армии Украины вооружение.

Также Захаровой не понравилось решение британского правительства пригласить военных Украины в Соединенное Королевство для проведения учений по освоению оружия западных стран.

Отметим, что HIMARS помогают Вооруженным силам Украины эффективно «демилитаризировать» российских захватчиков. Глава Минобороны Алексей Резников рассказал об эффективности реактивных систем залпового огня США в сравнении с 152-миллиметровыми пушками.