Как информирует «НБН», об этом стало известно из сообщения представителя правительства в парламенте Украины Тараса Мельничука в Телеграм.

В своем сообщении Мельничук отметил:

«В парламент Украинского государства поступило заявление Марины Лазебной. В нем она изложила свое желание уйти в отставку с должности главы Министерства социальной политики Украины».

По состоянию на текущий момент никаких других подробностей об этом еще нет.

Ранее в начале июля «Украинская правда» уже сообщала, что в ОПУ озвучили информацию о том, что в ближайшие недели Рада может проголосовать за смену министра социальной политики Украины. Согласно данным издания, тогда у Зеленского якобы было принято решение относительно увольнения Марины Лазебной. Кроме того, по данным СМИ, руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Украины, Оксана Жолонович, является главным кандидатом на должность нового министра социальной политики Украины.

Ране в Министерстве социальной политики Украины рассказали, как жителям временно оккупированных территорий Украины получать пенсионные выплаты.