В интервью по случаю Дня взятия Бастилии глава Франции выразил убеждение в том, что российско-украинская война будет продолжаться и нужно быть готовыми к этому, информирует «НБН» со ссылкой на bfmtv.

По словам Макрона, он не сомневается, что очень тяжелым периодом будет лето и начало осени. В то же время политик заверил, что его государство всегда будет помогать Украине в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации.

Отметим, что ранее глава Франции заявлял, что Россия не должна одержать победу в этой войне, заверив, что страны «Большой семерки» не ослабят санкционное давление на государство-оккупант.

Ранее неоптимистичный прогноз по войне в Украине озвучил немецкий канцлер Олаф Шольц. По мнению главы правительства ФРГ, кремлевский диктатор Владимир Путин долго готовился к полномасштабному вторжению, что даст ему возможность затягивать боевые действия.