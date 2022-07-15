В интервью деловой газете Financial Times руководитель Министерства обороны заявил, что Украина не может продавать за границу оружие, предоставленное западными союзниками, поскольку ей необходимо вести войну с российскими захватчиками, информирует «НБН».

По словам Резникова, украинское руководство заинтересовано в том, чтобы сохранить поставленное иностранными партнерами вооружение в полном объеме, поскольку страна должна выжить в борьбе с РФ.

Министр заверил, что у Украины нет никаких причин заниматься контрабандой оружия. Кроме того, некоторые государства направляют своих военных представителей, чтобы наблюдать за потоком вооружения, которое передано нашей стране как пожертвование.

Глава оборонного ведомства добавил, что Украина в 2019 году приобрела у НАТО программное обеспечение, которое позволяет осуществлять мониторинг назначения и использования оружия. Он добавил, что тяжелые системы вооружения оснащены GPS-трекерами, поэтому вероятность того, что они могут быть украдены, отсутствует.

Ранее Резников рассказал об эффективности реактивных систем залпового огня США HIMARS. Он сравнил американские РСЗО с проверенным временем 152-миллиметровыми пушками.