Лидер россиян осознал, что его первоначальный план захвата Украины провалился и теперь его задача что-то преподнести своим гражданам в качестве «победы», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Продать россиянам «выигрыш» в войне Путин может с помощью соглашения, которое коснется оккупированных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Глава Кремля, пока ВСУ не получили все поставки вооружения из США, намерен захватить еще какие-то части территорий Украины, в частности, Славянск. После этого диктатор активизирует своих агентов на Западе и европейских лидеров, что навязать Киеву заключение соглашения с РФ.

Подписанием такого документа Путин хочет оставить себе захваченные части Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, попытавшись продать это россиянам как «победу» в войне.

Ранее политолог заявил, что Путин может повторить судьбу Каддафи, напомнив, как умер ливийский лидер.