«Слуга народа» Марьяна Безуглая хочет убрать Тищенко из партии. Депутат обратилась к руководству фракции с соответствующим ходатайством, показав заявление на своей Facebook-странице, информирует «НБН».

В документе политик указала причину, по которой она просит исключить Тищенко из политической силы. Безуглая заявила, что ее коллега неоднократно нарушал устав партии и дискредитировал фракцию своими действиями. Она добавила, что ее слова подтверждают многочисленные журналистские расследования.

В частности, «слуга народа» сотрудничал с другими политическими силами, например, с «Батьківщиной», помогая им в достижении их интересов, в то же время причиняя вред «СН». Нардеп припомнила и инцидент с рестораном Тищенко «Велюр», который не переставал работать во время карантина.

Отметим, что Тищенко регулярно вызывает ажиотаж в СМИ, попадая в курьезные ситуации и скандалы. Недавно политик спровоцировал шумиху в информационном пространстве, подарив столичной теробороне бронежилеты, которые оказались бракованными.