Американский экс-генерал заявил, что государства Запада не должны уступать ядерным угрозам России, поскольку это поощряет Кремль к дальнейшей агрессии, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По мнению военного, страны Североатлантического Альянса во главе с США должны поставить цель – поразить государство-оккупанта в Украине посредством военно-воздушных сил НАТО и ВМС, ВВС и сухопутных сил Украины.

Арнольд подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы ядерный шантаж Москвы использовался как щит для реализации своих злых целей, которая уже применяет ВС РФ. Он убежден, что, уступая ядерным угрозам россиян, западные государства поощряют еще большую агрессию страны-оккупанта.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о возможном применении российскими захватчиками тактического ядерного оружия. По словам чиновника, Киев не исключает, что Кремль нарушит правила в войне.